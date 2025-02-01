Суббота, 1 Февраля 2025 13:27

АрмИнфо. Арестованный в сентябре 2023 года российско-армянский миллиардер Рубен Варданян на этой неделе предстал перед судом Баку по обвинению в "терроризме". Его адвокат и НПО осуждают этот "показательный процесс". В период авторитарного правления Алиева Азербайджан активизировал атаки на Армению, а также нацелился на Францию, пишет французская газета Le Parisien.

В статье отмечается, что последствия 480- дневного заключения Варданяна в азербайджанских тюрьмах видны на его лице: тусклый взгляд, темные круги под глазами, истощенный, окруженный вооруженными до зубов солдатами. 56-летний Рубен Варданян лаконично отвечает на вопросы мировых судей. Ему предъявлено обвинение по 42 статьям Уголовного кодекса: "терроризм", "убийство" и "нарушение законов и обычаев войны". "Бесконечный список, который местные СМИ повторяют снова и снова. За эти предполагаемые факты армянскому миллиардеру грозит до 200 лет тюрьмы.

Автор статьи отмечает, что успешного бизнесмена, который также был соучредителем крупного международного гуманитарного проекта "Аврора", ждало блестящее будущее, но в 2020 году все изменилось. Азербайджан, предприняв ожесточенные атаки с целью захвата Нагорного Карабаха, вновь разжег пламя вечного конфликта. "Эта война стала для него красной чертой". "Для него было невыносимо видеть, как весь мир бросает армян", - говорит его сын Давид Варданян. В то время Рубен Варданян чувствовал, что у него есть миссия, которую нужно выполнить. Ни больше, ни меньше: вернуть мир в регион. В сентябре 2022 года он поселился там. Дэвид вспоминает их последний разговор, состоявшийся за несколько недель до переезда его отца в Нагорный Карабах. "Я был против его решения. Я боялся, что он не вернется оттуда живым", - сказал изданию сын миллиардера.

План решительного бизнесмена на какое-то время сработал. Некоторое время, до февраля 2023 года, он занимал должность государственного министра Нагорного Карабаха, создавал общественные столовые для обеспечения местного населения продуктами питания... Однако в сентябре регион вновь взрывается. Азербайджан начинает там молниеносную атаку, которую позиционирует как "антитеррористическую операцию". В результате погибло 400 человек, а 120 000 проживавших там армян покинули Арцах. Рубен Варданян был арестован 27 сентября при попытке перехода границы. На его руках наручники, его окружают двое солдат. Фотографии его ареста распространились по всему миру.

Начинается судебная тяжба. Его пытают в тюрьме. В апреле 2024 года после двухнедельной голодовки его родственники были лишены возможности связаться с ним. В качестве наказания власти поместили его в карцер на 23 дня. "Он едва мог сидеть, его лишали воды и еды, свет был включен 24 часа в сутки", - написал его международный адвокат Джаред Дженсер. Эксперт по правам человека осуждает "показательный процесс" с первого дня слушания. Уголовное дело объемом 25 000 страниц в полном объеме написано на азербайджанском языке, которым обвиняемый не владеет.

Азербайджанские СМИ называют его "военным преступником". "Очередной бред. Мужчина лет пятидесяти стоит перед военным судом, хотя он никогда не носил военную форму. Это грубое нарушение Европейской конвенции о правах человека", - пишет адвокат, который не имел прямого контакта со своим клиентом. "Я думаю, что он получит длительный срок, возможно, даже пожизненное заключение", - отмечает Дженсер. Именно такую судьбу обещают Рубену Варданяну местные СМИ, с радостью называя его "военным преступником".

Организовав этот фиктивный суд, власти, похоже, полны решимости обеспечить себе стратегию. "Рубен Варданян - человек, которого режим боится больше всего, он тот, кого нужно свергнуть. Ильхаму Алиеву нужен этот исторический суд, чтобы перевернуть страницу независимости Нагорного Карабаха", - поясняет Тигран Егавян - профессор Международного университета Шиллера, автор труда "Геополитика Армении".

Рубен Варданян 16 января направил письмо, в котором осудил условия своего судебного разбирательства. Он поясняет, что не чувствует "ни гнева, ни ненависти", выразив убеждение, что правда восторжествует.