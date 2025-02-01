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АрмИнфо. Депутаты Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" сегодня, 1 февраля присоединились к участникам акции, бойкотирующих применение новых тарифов за проезд в общественном транспорте.
В беседе с журналистами депутат НС Гарник Даниелян отметил, что проехал сегодня с массива в сторону улицы Абовяна и заплатил водителю за проезд 100 драм. В ходе поездки депутаты призывали граждан присоединиться к бойкоту. Настроения в транспорте, как заметил парламентарий, различные: большая их часть хранит молчание, не высказывая своей позиции, другая часть открыто протестует, справедливо высказывая свое недовольства. Но имеется и категория граждан, продолжил Даниелян, которые заявляют о том, что вынуждены подчиниться решению властей Еревана. "Значительная часть граждан указывает на то, что оплата даже 150 драм за проезд является для них серьезной нагрузкой и они не готовы платить по новому тарифу", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, что с 1 февраля в Ереване вступил в силу новый тариф за проезд в общественном транспорте, который теперь составляет 150 драм вместе прежних 100 драм. Оппозиция в Совете старейшин столицы Армении призвала граждан к бойкоту данного решения.
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|В Ереване состоялась конференция <Прямой диалог: удовлетворение потребностей беженцев в Армении>
|В Минтеруправления обсудили программу поддержки арцахским беженцам с делегацией МИД Франции
|Глава Минюста Армении и постоянный координатор ООН рассмотрели ключевые направления взаимодействия
|Экспансионистская политика Азербайджана представляет угрозу не только для Армении, но и для других государств региона - эксперт
|Представители Академии Фольке Бернадота ознакомились с деятельностью ЦИК Армении
|У Армении новый посол-резидент на Кипре
|В Армении будет ужесточена ответственность за уклонение от участия в воинских сборах
|Власти Армении создают идеологическую основу для продления своего пребывания у власти - Ашотян
|Онколог: В Армении каждая восьмая женщина сталкивается с онкологическими заболеваниями
|Земельный участок в Ереване площадью 9 420 кв. будет возвращен Республике Армения
|Пезешкиан: Сохранение территориальной целостности стран региона - основополагающий принцип внешней политики Ирана
|Депутат от партии власти: повышение стоимости проезда в транспорте обосновано, поскольку улучшилось качество услуг
|Армяне США встретили Пашиняна в Вашингтоне демонстрацией
|Наивность, граничащая с безответственностью, депутат НС о стремлении Армении вступить в ЕС
|Пашинян рассказал представителям армянской общины США об идеологии <Реальной Армении>
|У Армении не было столь интенсивного периода в отношениях с Евросоюзом
|Замглавы МИД Армении: Документ о стратегическом партнерстве - институциональный механизмом, не зависящий от правящей политической команды в Вашингтоне
|Оппозиция в Совете старейшин Еревана вновь призывает бойкотировать выплату 150 драм за проезд в общественном транспорте города
|В Армении рассчитывают на содействие МККК в вопросе армянских военнопленных
|Пашинян указал на действенный способ поддержки Армении Вашингтоном
|Президент Армении назначил послов в Таджикистане и в Филиппинах
|Пашинян в Вашингтоне встретился с председателем комиссии по связям между Всемирным Советом Церквей и Ватиканом и духовным пастырем церкви Св. Аствацацин
|В Астане прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Казахстан
|Во французском INALCO прошла конференция "Армянское нематериальное культурное наследие: язык, истории, музыка и ремесла"
|Новый филиал IDBank-а в городе Армавир
|Шармазанов: Причиной вседозволенности президента Азербайджана являются действия Пашиняна
|Мэрия Еревана: Билетные пакеты, приобретенные с 1 января по 28 февраля, будут действовать дополнительно еще 30 дней
|Посол Армении и иранский чиновник обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
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|Министр обороны Армении обсудил с новым послом Италии вопросы оборонного сотрудничества
|В Армению прибыла делегация представителей органов местного самоуправления Франции
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