Суббота, 1 Февраля 2025 12:36

АрмИнфо. Депутаты Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" сегодня, 1 февраля присоединились к участникам акции, бойкотирующих применение новых тарифов за проезд в общественном транспорте.

В беседе с журналистами депутат НС Гарник Даниелян отметил, что проехал сегодня с массива в сторону улицы Абовяна и заплатил водителю за проезд 100 драм. В ходе поездки депутаты призывали граждан присоединиться к бойкоту. Настроения в транспорте, как заметил парламентарий, различные: большая их часть хранит молчание, не высказывая своей позиции, другая часть открыто протестует, справедливо высказывая свое недовольства. Но имеется и категория граждан, продолжил Даниелян, которые заявляют о том, что вынуждены подчиниться решению властей Еревана. "Значительная часть граждан указывает на то, что оплата даже 150 драм за проезд является для них серьезной нагрузкой и они не готовы платить по новому тарифу", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что с 1 февраля в Ереване вступил в силу новый тариф за проезд в общественном транспорте, который теперь составляет 150 драм вместе прежних 100 драм. Оппозиция в Совете старейшин столицы Армении призвала граждан к бойкоту данного решения.