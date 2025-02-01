Суббота, 1 Февраля 2025 12:17

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян продолжает настаивать на том, что если Азербайджан действительно намерен подписать мирный договор с Арменией то у него нет существенных проблем с предложенными Ереваном инициативами.

На своей странице в Facebook парламентарий напомнил о наличии всего двух несогласованных пунктов договора против 15 уже согласованных. "Если ознакомиться с содержанием этих статей - о неразмещении войск третьих стран на границах, уже подвергшихся делимитации, и двустороннем выходе из международных споров, то становится очевидным, что они не только не являются самыми сложными вопросами повестки дня, но и не содержат особенно резких или явно отрицающих элементов", - отметил Абрамян.

Он указал на необходимость оценки позиции Азербайджана, искусственно затягивающего этот процесс. "Причины здесь могут быть разными, но я остановлюсь на двух. Во-первых, Азербайджан находится на очередном этапе возобновления или расширения своих требований. Во-вторых, рассматривая возможность применения силы как вариант, Азербайджан изучает внутренние и внешние факторы возобновления войны и оценивает ее последствия. Целью здесь может быть возможная операция в направлении Сюникской области и ее оккупация или ее части под предлогом силового открытия так называемого Зангезурского коридора",- заявил оппозиционер.

Он напомнил, что тема "коридора" была исключена из текста мирного документа и вынесена в отдельную повестку дня для обсуждения.