Суббота, 1 Февраля 2025 11:31

АрмИнфо. С 1 по 4 февраля температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно прогнозам синоптиков, повышение температурного фона будет особенно ощущаться в дневное время. При этом, практически на всей территории страны вплоть до 4 февраля ожидается погода без осадков. Ветер северо- западный, с порывами до 2-5 м/с.

В Ереване также прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха в столице 1 февраля днем составит 8-10 градусов тепла, вечером - 0 - + 2, в ночь с 1 на 2 февраля - 5-7 градусов ниже нуля.