Пятница, 31 Января 2025 17:31

АрмИнфо. Постепенный перевод охраны государственных границ страны под контроль армянских пограничников стал результатом политической воли Еревана и Москвы. Об этом 31 января на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, на армяно-турецкой и на армяно- иранской границе армянские пограничники несут совместную службу с российской стороной. Ранее пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" полностью перешел в ведение армянской стороны. Пашинян сообщил также, что на армяно-иранской границе контроль над КПП также полностью находится под управлением пограничников Армении. "Я не исключаю, что круг сотрудничества между Ереваном и Москвой по этому вопросу будет расширен", - сказал премьер.

Коснулся он и темы армяно-белорусских отношений. В частности, отвечая на вопрос о возможности разрыва отношений между Арменией и Беларусью, Пашинян призвал обратить внимание на происходящие в двусторонних отношениях процессы. "В настоящее время у нас нет активного сотрудничества с Минском, но что будет потом - поживем - увидим", - сказал глава армянского правительства.