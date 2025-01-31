Пятница, 31 Января 2025 17:16

АрмИнфо. Пусть сами публикуют, парирует премьер Никол Пашинян, реагируя на призыв офис второго президента Роберта Кочаряна армянской службе <Радио Свобода> опубликовать документы Ки-Уэста, <которые в самом деле лежал на столе переговоров, и который власти Армении действительно обсуждали и были готовы подписать>.

<Эти документы имеются в их распоряжении, они не имеют грифа секретности>, - сказал Пашинян 31 января на пресс-конференции.

По его словам, как ни удивительно действующая власть не располагает всем объемом информации по переговорам, - документы приходится собирать по кусочкам, даже некоторые передаются ему частными лицами.

Ранее армянская служба <Радио Свобода> опубликовала рассекреченные документы Госдепартамента США, подтверждающие, что в конце 90-х Роберт Кочарян и Гейдар Алиев в формате тет-а-тет, без посредников, договорились урегулировать нагорно- карабахский вопрос путем обмена территориями - Мегри в обмен на Арцах.

Как свидетельствуют рассекреченные документы, этот вопрос уже в начале 90-х начал обсуждаться на высшем уровне за закрытыми дверями властями Турции. В распоряжении <Свободы> есть несколько рассекреченных документов Госдепа США, в которых американские дипломаты и их высокопоставленные собеседники указывают, что в сентябре 1999 года, Кочарян в принципе согласился на предложение Алиева об обмене территориями. По данным американских дипломатов, это произошло на участке Садарак армяно-азербайджанской границы. Отмечается, что президент США и госсекретарь направили в регион заместителя госсекретаря по вопросам Карабаха Строба Тэлботта, который сначала встретился с руководством Азербайджана, затем Армении, а затем отправился в Анкару. На встрече с президентом Турции Сулейманом Демирелем Тэлботт отметил, что в Баку настолько воодушевлены этим соглашением, что создается впечатление, будто подписание может состояться через несколько недель на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Он даже попросил зарезервировать время в графиках президента и госсекретаря США для возможного присутствия на подписании соглашения между Алиевым и Кочаряном. Однако Тэлботт еще не успел покинуть регион, когда в армянском парламенте были убиты премьер-министр Вазген Саркисян, спикер Карен Демирчян и еще шесть высокопоставленных чиновников. Всего за несколько часов, пока Тэлботт добирался из Еревана в Анкару, баланс сил в Армении изменился необратимо, что повлияло не только на дальнейшую судьбу страны, но и на достигнутые договоренности по Мегри.