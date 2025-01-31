Пятница, 31 Января 2025 17:05

АрмИнфо. Россия имеет определенную обеспокоенность в связи со стартом процесса по вступлению Армении в ЕС. При этом наш диалог, наше общение с Москвой никогда не было и не будет на языке угроз. Об этом заявил премьер Никол Пашинян на пресс-конференции 31 января.

Напомним, что 9 января правительство РА утвердило проект закона "О начале процесса вступления Армении в ЕС>. 24 января комиссия Национального Собрания РА по европейской интеграции выдала положительное заключение по предложенному инициативной группой документу. Теперь законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании армянского парламента. Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, вступление Армении в Евросоюз приведет к выходу республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закрытию для этой страны рынка ЕАЭС.

При этом, считает Пашинян, надо быть бдительным, чтобы в рамках ЕАЭС не были сделаны шаги, которые могут поставить под сомнение содержание Союза. <Уже были сделаны шаги, которые поставили под сомнение дееспособность ОДКБ. Что также стало причиной заморозки членства РА в структуре. Все взаимно>, - указал он.

Что касается слов официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что экспорт Армении сократится на 80% с выходом из ЕАЭС, Пашинян указал: <50% какого-то рынка потеряем, 100% другого рынка найдем>.