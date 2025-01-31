Пятница, 31 Января 2025 16:44

АрмИнфо. Армения готова восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном на тех же условиях, на которых Баку строит свои проекты с Тегераном. Об этом 31 января на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, говоря о возможности беспрепятственного прохождения составов из Азербайджана в Нахичевань по территории Армении.

По словам премьера, армянская сторона заинтересована в разблокировании железной дороги, однако в данном случае речь может идти о транзите. "Когда вы идете на работу, вы выбираете наиболее приемлемый маршрут, по которому двигаетесь беспрепятственно, но это не означает, что вы, нарушая законодательство, можете направляться как угодно и где угодно. Автомобили из Ирана, направляясь в Грузию, также проходят маршрут беспрепятственно, но по законам Армении. То же самое мы говорим и о железной дороге из Азербайджана в Нахичевань", - сказал премьер-министр РА.

Говоря о процессе делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, Пашинян заметил, что все будет происходить так, как описано в регламенте комиссий. "Я должен честно сказать, что процесс делимитации стал предметным в 2024 году. У нас есть первый межгосударственный документ с Азербайджаном. Каждая из стран одобрила этот документ, что имеет основополагающее значение. Уже есть договоренность о том, что в предстоящий период комиссии и стороны сосредоточатся на работах по демаркации армяно-азербайджанской границы от границы Грузии до границы Ирана", - сказал премьер-министр, добавив в то же время, что по вопросу мирного договора между Ереваном и Баку нового ничего нет, согласованы 15 из 17 пунктов. Армянская сторона по части двух оставшихся пунктов внесла свои предложения. Так, один из них касается не размещения представителей сил третьих стран вдоль границы. "Мы предлагаем применить это к границам, которые уже подверглись делимитации. Также есть тема отзыва споров из международных инстанций, что при определенных обстоятельствах и условиях может быть приемлемо для нас, в том смысле, что мы не только отзываем что-либо в международных инстанциях, но и вообще отказываемся от этих споров", - подчеркнул премьер-министр.