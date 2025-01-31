Пятница, 31 Января 2025 15:29

АрмИнфо. Совет старейшин Еревана принял единогласное решение об установлении тарифа в 150 драмов за разовый проезд в общественном транспорте. В частности, за проект проголосовали 33 члена Совета старейшин, выступивших против и воздержавшихся нет.

Мэр Еревана Тигран Авинян в этой связи подчеркнул, что сегодня Совет старейшин принимает решение, которое потребовал народ. <Я здесь не вижу шага назад или чего-то постыдного. Потому что одним из важных факторов демократии является именно то, чтобы голос народа был слышимым для властей, и по возможности власть выполняла требования своего народа>, - сказал он.

При этом градоначальник выразил уверенность, что с какого-то момента, учитывая безлимитные транспортные пакеты в рамках единой билетной системы, горожане будут ездить по городу с пересадками, уже не ожидая тот <свой единственный автобус>. В других городах, как отметил Авинян, люди не думают о разовом проезде, а ведут подсчеты, во сколько им обойдется месячный или годовой пакет. <Я уверен, что с какого- то момента мы забудем о разовом проезде и перейдем к новому формату>, - сказал он.

Коснувшись заявлений оппозиционных сил, мэр заметил, что цель последних - разорвать имеющуюся связь между властями и народом. <Они продолжительно нас <демонизируют>. Кем мы только не были за 7 лет: и взяточниками, и наркоманами, и гомосексуалами. И все это делается с одной целью, чтобы вы поверили, что связь оборвана, что мы в своих кабинетах заняты Бог весть чем, и совершенно не думаем о вас. Но это не так. Все, что мы делаем, мы делаем с мыслью о вас, мы служим вам. И если с какого-то момента наше служение вас не удовлетворит - нас здесь не будет>, - заверил градоначальник.

Напомним, что ранее согласно представленному проекту мэрии, с 1 февраля 2025 года в столице Армении должен был быть применен новый единый тариф за проезд в общественном транспорте. В среднем транспорт для граждан подорожал бы в 3-6 раз, в зависимости от того транспорта, который был бы использован. Согласно мэрии Еревана, при условии однократного использования в каждом транспортном средстве стоимость трех поездок составила бы - 280- 300 драмов, что вызвало большой общественный резонанс и недовольство в обществе. Напомним также, что 27 января на рабочем совещании в столичном муниципалитете Тигран Авинян клеймил позором оппозицию, заверяя, что новая транспортная реформа поможет решить многие проблемы общественного транспорта. Он, в частности, указывал на то, что применение новой билетной системы позволит решить вопрос с приобретением 250 электробусов. Столь резкий разворот событий вызвал неоднозначную реакцию в армянском обществе. Экспертное сообщество уверено, что мэр получил очередное sms-сообщение от вышестоящих инстанций с предложением незначительно повысить тариф, что важно в год фактического старта в стране предвыборной кампании. Следовательно, мэрия Еревана приняла решение, что с 1 февраля будет внедрен новый тариф, согласно которому стоимость одного проезда составит 150 драм. В частности, мэр города отметил, что этот тариф будет действовать на протяжении всего 2025 года и заверил, что данное решение поможет решить и другие проблемы, такие как долгие ожидания на остановках, необходимость постоянного обновления автобусного парка и вопрос перегрузки общественного транспорта. При этом он добавил, что после 2025 года стоимость проезда может увеличиться на 10 драм и составить 160 драм с продолжительным повышением стоимости.

Вместе с тем, как заверил Авинян, в связи с их желанием, чтобы люди попробовали новую билетную систему, срок действия пакетов билетов, приобретенных в январе и феврале, будет продлен еще на месяц.