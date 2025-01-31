Пятница, 31 Января 2025 15:18

АрмИнфо. В рамках предстоящего визита премьер- министра Армении Никола Пашиняна в США не запланирована встреча Пашиняна с Дональдом Трампом. Об этом заявил Пашинян 31 января на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в начале февраля запланирован визит Пашиняна в США. Он примет участие в 5-м ежегодном Саммите по международной религиозной свободе, а также в <Национальном молитвенном завтраке> в Вашингтоне. На саммите Пашинян выступит с речью.

<Встреча с президентом США не запланирована. На данный момент в нашей программе нет такого пункта, но это очень важный визит. Мы посоветовались с коллегами и пришли к выводу, что нам обязательно нужно поехать и принять участие>, - заявил премьер- министр.

Он отметил, что также поступили приглашения принять участие и в других мероприятиях. В настоящее время обсуждается возможность участия.