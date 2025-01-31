Пятница, 31 Января 2025 15:07

АрмИнфо. Двусторонний трек по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией был ключевым в достижении существенного прогресса за прошедший год, прежде всего по мирному договору, делимитации и демаркации границы и прочего. Об этом заявила новый специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии - Магдалена Гроно в интервью Report.

"Мы все помним знаковое совместное заявление Азербайджана и Армении от 7 декабря 2023 года, в результате которого стороны договорились об организации COP29 и взаимном освобождении заключенных.

Тогда Армения и Азербайджан указали, что продолжат свои обсуждения по дополнительным мерам по укреплению доверия и призвали международное сообщество поддержать их усилия.

Это и есть контекст моей миссии: изучить со сторонами, как ЕС мог бы наиболее эффективно поддержать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и более широкое региональное сотрудничество", - пояснила Гроно.

По ее словам, Брюссель определил несколько областей с пониманием, что ЕС готов сделать больше. "В Баку и Ереване мы договорились, что ЕС продолжит поддерживать двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией с фокусом на конкретных аспектах связности и гуманитарных вопросах, особенно разминировании и решении проблемы пропавших без вести, и поддержкой инициатив по региональной кооперации", - пояснила она.

Касаясь критики о несбалансированности деятельности ЕС в регионе, Гроно отметила, что в Евросоюзе всегда внимательно прислушиваемся к любой критике или мнениям и пытаемся понять, в чем их суть.

"Стремимся прояснить возможные недоразумения и развеять любую возможную дезинформацию. Я твердо намерена действовать, чтобы избежать любые возможные заблуждения, вести прозрачный, честный и постоянный диалог со сторонами. Как вы знаете, мой офис ежедневно контактирует с различными представителями в обеих странах. У нас есть контакты в правительствах, среди представителей гражданского общества, местных экспертов и международных структур, работающих на местах. Это позволяет иметь более точное понимание ситуации и различных тенденций", - пояснила еврочиновник.

Она сообщила, что во время моего визита я также подробно обсудила в Баку, как перестроить и возобновить политический диалог между ЕС и Азербайджаном на высшем и всех других уровня

"Я услышала интересные предложения и передала их в Брюссель. Мы намерены продвигаться вперед в нашей двусторонней повестке с новой энергией, с лучшим пониманием того, где мы находимся и чего хотим достичь. Отношения ЕС-Азербайджан, безусловно, не ограничиваются вопросами энергетики и безопасности.

В том же духе отношения ЕС-Армения являются обширными - и, конечно, не ограничиваются нашей помощью в текущих реформах, демократии и правах человека. Наши двусторонние повестки намного шире", - добавила Гроно.

Чиновник также заверила, что ЕС не намерен создавать новые разделительные линии, участвовать в "играх с нулевой суммой" или продвигать "скрытую повестку" в регионе.

"Наоборот, мы здесь по просьбе Баку и Еревана и с четким желанием помочь нашим странам-партнерам, Армении и Азербайджану, двигаться вперед к стабильному, безопасному и процветающему будущему. Эта помощь определяется масштабом и глубиной взаимодействия, которые запрашивают Баку и Ереван.

ЕС твердо привержен этому стратегическому региону и партнерству как с Азербайджаном, так и с Арменией как с равноправными партнерами", - сказала спецпредставитель ЕС.