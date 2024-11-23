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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян существенно сократит парк служебных автомобилей госведомств. Об этом он сообщил в ходе интервью Общественному телевидению Армении.
Он рассказал, что намерен был прибегнуть к топорному методу сокращения. В частности, с самого утра, по его словам, он изучал списки автопарков госведомств и, орудуя ручкой, зачеркивал, на его взгляд, лишнее количество служебных автомобилей. Вследствие подобного сокращения, как отметил премьер, могут возникнуть организационные проблемы, но это только из-за того, что в свое время представители госаппарата должным образом не среагировали на публичные и непубличные заявления главы правительства. На вопрос о каком сокращении идет речь, Пашинян не конкретизируя сказал, что это достаточно большой процент - порядка 80-90%. При этом он заметил, что не сократится автопарк предусмотренный для оперативной работы, а, напротив, даже может увеличится - за счет сокращения в других ведомствах.
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