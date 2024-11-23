Суббота, 23 Ноября 2024 13:49

АрмИнфо. Мы очень сложно переносим, и считаем проблемой , когда слышим термин "Западный Азербайджан", а когда мы употребляем выражение "Западная Армения", не думаем, что это тоже раздражает определнных людей? Подобным вопросом в интервью Общественному телевидению Армении задался премьер-министр РА Никол Пашинян.

При этом он не исключил, что подобное свое заявление, общественность назовет "очередным предательством", "жестокой подлостью". И, тем не менее, Пашинян отметил, что как нас раздражает выражение "Западный Азербайджан", так и других раздражает выражение "Западная Армения". "Я нахожусь в такой ситуаици, что обязан говорить с народом и показать причнно-следственную связь. Если я этого не сделаю, значит, что я осознанно веду нашу страну к потере государственности", - сказал глава правительства. Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 1 июля верительные грамоты новоназначенного посла Канады в АР Кевина Гамильтона, в ответ на комментарий дипломата о праве на возвращение, заявил <право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана> (так <конструктивный сосед> называет Республику Армения).

Таким образом, пока правительство Армении рекламирует свой проект "Перекресток мира", власти Азербайджана насаждают в своем обществе и на международных площадках идею возвращения в так называемый "Западный Азербайджан".