Суббота, 23 Ноября 2024 13:11

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении разъяснил, почему же Армения не предъявляет претензии к Конституции Азербайджана, где содержатся территориальные требования к Армении.

В первую очередь, он отметил, что подобное проявление Армении привело бы мирный процесс в тупик. Затем премьер сослался на согласованные положения проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном, где говорится, что ни одна из сторон , не может ссылаться на внутреннее законодательство для невыполнения обязательств, взятых в рамках этого договора.

В еще одной согласованной части зафикисировано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, не имеют территориальных претензий друг к другу, и в будущем обязываются не предъявлять каких-либо территориальных претензий. "И следовательно, этот вопрос мы считаем решенным", -заявил Пашинян.

При этом он сослался на 2 пункт 5 статьи Конституции Армении, где говорится, что ратифицированные международные договора имеют приоритетную силу в отношении внутреннего законодательства.

"К примеру, предположим, что Армения и Азербайджан подписали мирный договор. Правительство должно направить договор в Конституционный суд, и если последний решит, что договор противоречит Конституции, то мы будем вынуждены, и как правительство, и как общественность, либо сменить Конституцию, либо отказаться от мирного договора. Но если Суд решит, что договор соответствует Конституции, в таком случае не будет препятствий, чтобы договор прошел в Нацсобрание и был ратифицирован",- сказал он, заметив, что вследствие ратификации договора опасения Азербайджана относительно территориальных претензий развеяться, в точности как и у Армении.