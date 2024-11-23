Суббота, 23 Ноября 2024 12:50

АрмИнфо. На предложение Баку вывести наблюдательскую миссию ЕС с армяно-азербайджанской границы, Ереван сделал встречное предложение - отвести наблюдателей лишь с делимитированных участков. Об этом сообщил в интервью Общественному телевидению Армении премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Там объективно нет необходимости в наблюдателях", - подчеркнул он. Напомнив, что последняя встреча комиссий по делимитации границы состоялась в октябре, премьер сообщил, что стороны выступили с взаимными предложениями об определении дальнейших участков для процесса делимитации границы. В этом ключе Пашинян подчеркнул, что этот участок будет определен уже на следующей встрече комиссий. Он предположил, что процессы по данному вопросу продолжатся только после подведения азербайджанской стороной итогов Конференции ООН по изменению климата (СОР 29 ), которая проходила в Баку.

Напомним, что 23 января 2023 года Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель заявленной Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении было включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии было выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA рассчитан на два года, ее оперативный штаб назначен в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией является Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля 2023 года. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Кроме того, 11 декабря 2023 года по итогам заседания СМИД ЕС Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении довести численность миссии до 209 человек.

Отметим, что 12 октября в Ереване на форуме "Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию" исполняющий обязанности главы миссии ЕС (EUMA) Марек Куберски заявил, что есть намерение продлить миссию наблюдателей ЕС в Армении. Он подчеркнул, что если подобное решение будет принято, миссия ЕС останется в Армении еще на 2 года.