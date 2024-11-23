Суббота, 23 Ноября 2024 12:34

АрмИнфо. Армения готова по принципу взаимности отказаться от международных исков против Азербайджана в случае заключения мирного договора. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении премьер -министр РА Никол Пашинян.

"Мой подод следующий: если я увижу, что мы реально идем к миру, и то есть действительно заключается мирный договор, то можно придти к договоренности - взаимно отозвать иски в международных судебных инстанциях о минувших событиях. И в будущем не предъявлять иски о прошедших событиях, надеясь, что и в будущем не будет для этого повода", - отметил он.

При этом премьер-заметил, что в случае если в будущем возникнет повод представить иск в Международный суд ни армянская, ни азербайджанская сторона не будут в этом ограничены. Напомним, что 28 сентября 2023 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН по поводу предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Кроме того РА представила четыре жалобы в Европейский суд по правам человека. Одна из них касается преступлений и нарушений прав человека, произошедших во время 44-дневной 2020 года, вторая - судебных процессов в отношении армянских военнопленных в Баку.

Другое дело касается вторжения ВС Азербайджана на территорию Армении и преступлений, совершенных здесь и последняя жалоба касается блокады Нагорного Карабаха, массовых нарушений прав человека и этнической чистки.

При этом азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщали, что 19 ноября 2024 года правительство Азербайджана представило в Постоянную арбитражную палату основной документ иска против Армении, обвинив армянскую сторону в якобы нарушении суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы.