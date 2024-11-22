Пятница, 22 Ноября 2024 17:42

АрмИнфо. Руководитель Европейского департамента МИД Армении Самвел Мкртчян 19-21 ноября в Вене принял участие в первом саммите Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, цель Форума - конкретизация будущей повестки формата, рассмотрение существующих вызовов и по новому стимулировать сотрудничество между ЕС, государствами-членами, правительствами и обществами Восточного партнерства.

Мкртчян выступил с речью на панельных дискуссиях по темам "Восточное партнерство на Южном Кавказе: какие возможности существуют для европейской интеграции и продвижения демократии?" и "Больше, чем трубопроводы и грузовые поезда: стимулирование коммуникации в регионе Восточного партнерства".

Дипломат представил повестку дня и положительную динамику партнёрства РА-ЕС, процесс либерализации визового режима с Евросоюзом, шаги, предпринятые Арменией в направлении установления мира на Южном Кавказе, а также разработанный армянским правительством проект "Перекресток Мир". Он также подчеркнул необходимость сохранения формата "Восточного партнёрства" и коснулся важной роли гражданского общества в контексте углубления отношений с ЕС.

В рамках саммита приветствовалась приверженность Армении к непрерывному осуществлению реформ в сфере демократии и верховенства закона и расширению повестки сотрудничества с ЕС, подчеркнута важность процесса либерализации визового режима.