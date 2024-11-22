Пятница, 22 Ноября 2024 17:29

АрмИнфо. Двустороннюю и многостороннюю повестку, а также текущие переговоры в рамках COP29 обсудили на встрече в Баку главы МИД Германии и Азербайджана Анналена Бербок и Джейхун Байрамов.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД АР, министры также обсудили текущую ситуацию в регионе, состояние азербайджано-армянской нормализации, существующие проблемы в мирном процессе.

Байрамов в очередной раз пожалованья на якобы "предвзятую и необоснованную клеветническую кампанию против его страны".