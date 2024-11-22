Пятница, 22 Ноября 2024 15:29

АрмИнфо. Поддержка в рамках программ Всемирного банка значительно укрепляет потенциал спасательной службы Армении. Об этом 22 ноября заявил директор спасательной службы Министерства внутренних дел Армении Камо Цуцулян на встрече с делегацией, возглавляемой старшим экономистом Всемирного банка (ВБ) Леей Хаким.

Как сообщили в пресс-службе МВД РА, в ходе встречи Хаким отметила, что цель визита заключается в обсуждении реформ, связанных с управлением рисками стихийных бедствий, в рамках программы "Политическая операция развития". Она подчеркнула важность реформ, направленных на более эффективное противодействие вызовам, связанным с изменением климата, и на укрепление потенциала страны в области борьбы с экстремальными климатическими явлениями.

В свою очередь, Цуцулян поделился своими наблюдениями о ходе реформ и выделил приоритетные проблемы, касающиеся улучшения условий в зданиях отрядов, переоснащения их современными технологиями и методами, а также реализации мер по управлению рисками стихийных бедствий и снижению их угрозы. Он подчеркнул, что эти реформы важны для повышения эффективности предоставляемых услуг и с точки зрения обеспечения надлежащей готовности страны к предупреждению стихийных бедствий.

Стороны также рассмотрели вопросы создания единого центра управления, совершенствования систем быстрого реагирования и оповещения, а также развития системы управления рисками стихийных бедствий. Было отмечено, что улучшение этих систем будет способствовать целостности и эффективности управления рисками, что, в свою очередь, поддержит устойчивое развитие и повысит устойчивость Армении.

В настоящее время Всемирный Банк финансирует в Армении 10 проектов на общую сумму $500 млн. С момента работы в Армении (в 1992 году) ВБ предоставил государству порядка $2.7 млрд от Международной Ассоциации Развития (IDA), донором которой Армения стала в 2023 году, и от Международного Банка Реконструкции и Развития (IBRD) и трастовых фондов. Всемирный Банк намерен и в дальнейшем оказывать поддержку Армении на пути развития, направленного на искоренение бедности и повышение общего процветания и уровня жизни на планете.