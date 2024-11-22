Пятница, 22 Ноября 2024 14:53

АрмИнфо. Сегодня правительство Никола Пашиняна ведет страну к де-факто и де-юре упразднению третьей Республики Армения и тюркизации Армении. Об этом 22 ноября на пресс-конференции в Ереване заявил экс- вице-спикер парламента РА, секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Политик уверен, что Никол Пашинян претерпел неудачу, так же как и кредо его четырехлетней политики - так называемый мирный договор. "Пошинян и его команда с 2021 года кормят армянский народ, граждан Армении обещаниями о заключении мирного договора", - отметил Шармазанов, заверяя, что вот это еще уступим президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и мирный договор будет подписан.

При этом он заметил, что все односторонние уступки Пашиняна Алиеву - от передачи территорий Армении, сомнительной демаркации, до отказа от Декларации независимости не привели к желаемому результату, поскольку Азербайджан отклонил все возможные варианты заключения мирного договора.

Затем, со слов политика, видя безрезультативность всех своих усилий в переговорах с Азербайджаном, Пашинян решил отвлечь внимание армянского общества зрелищем - грозными действиями, и своими показателями увольнениями поднял свое революционное движение на новый этап, идя по пути якобинцев.

"Пашинян и его команда потерпели фиаско в так называемой операции "мирный договор" и чтобы минимизировать репутационные потери он решил прибегнуть к тактике "лучшая защита - это нападение". И поэтому он инициировал операцию по увольнению 5-6 членов своей команду, возможно даже после согласования с ними этого вопроса", - заметил Шармазанов, добавив, что вся нация забыв о более глобальных проблемах и вызовах стоящих перед страной сидит и обсуждает, почем Никол побрился, и почему того чиновника сняли, а другого назначили.

В этом ключе он обратил внимание, что до тех пор, пока Пашинян сидит в кресле премьера Армении - совершенно не важно, кто глава МИД Армении, а кто министр внутренних дел - поскольку ни для кого не секрет, что Пашинян "сам дневальный, сам дежурный".

Республиканец уверен, что эти увольнения имеют четкую предвыборную кампанию цель, которой заключается в сокрытии собственных неудач.

Вместе с тем он напомнил, что и РПА и он лично неоднократно заявляли, что Азербайджану не нужен мирный договор. "Почему? Всё просто. Начиная с 9 ноября 2020 года по сей день, Азербайджан и Турция без подписания мирного договора получили: полностью Нагорный Карабах, упразднили Армию обороны Арцаха, деарменизировали Арцах, получили 21 км дороги Горис-Капан, 30% территории Черного озера, более 200 кв.км суверенных территорий Армении, сёла в Тавуше, добились отказа от Арарата в качестве национального и государственного символа, отреклись от Геноцида армян и официально заявили, что международное признание этого факта не является внешнеполитическим приоритетом, весь мир убеждают в том, что декларация Независимости Армении ошибочна. И всеми этими действиями, правительство Пашиняна реализует давние мечты Алиева и Эрдогана", - отметил он.

Политик добавил, что все эти годы турецко-азербайджанский тандем ставил перед собой одну цель: представить Армению в качестве угрозы для региональных соседей и государства, которое выражает притязания на территории этих соседей, а бедные азербайджанцы и турки вынуждены лишь защищаться.