Пятница, 22 Ноября 2024 13:17

АрмИнфо. В Ереване с 20 по 24 ноября проходит Международная конференция, приуроченная к 50-летию открытия реакций холодного синтеза ядер.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Национальной академии наук (НАН) Армении, в конференции участвуют ведущие ученые из Болгарии, Германии, Израиля, Польши, Японии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Китая, Румынии, России и Франции.

В ходе конференции директор Объединенного института ядерных исследований в Дубне Григорий Трубников подчеркнул, что 50-летие открытия реакций холодного синтеза является знаковым событием не только для института, но и для лабораторий по всему миру, занимающихся ядерными реакциями. "Это очень важная встреча для нас, и необходимо придерживаться традиции обсуждения результатов синтеза и исследования свойств сверхтяжелых элементов", - пояснил академик.

В свою очередь научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ академик РАН Юрий Оганесян выступил с докладом "Холодный синтез массивных ядер". "Сначала ученые в Дубне использовали этот метод, затем к ним присоединились многочисленные лаборатории со всего мира. Возник большой интерес к этой теме, появились новые возможности и идеи. В этом смысле холодное слияние является лишь частью пути в истории синтеза искусственных элементов, когда человек начинает воспроизводить то, что делает природа, но другим способом, исходя из всех доступных на данный момент знаний", - пояснил в ходе своего выступления Оганесян.

В своей приветственной речи Президент НАН РА, академик Ашот Сагян подчеркнул, что Академия всегда объединяла ученых со всего мира и является частью международного научного сообщества, а также рассказал о деятельности и структуре НАН РА. "Наша Академия проводит важнейшие исследования мирового значения в области астрофизики, информационных технологий, прикладной математики и механики, физики, химии, биологии, арменистики и других научных направлений", - отметил академик.

Говоря о достижениях Академии, было отмечено, что она эффективно сотрудничает с университетами и государственными структурами Республики, а также с международными научными организациями. Подписаны соглашения о сотрудничестве с академиями более чем в 28 странах. Институты НАН РА также активно участвуют в рамках европейских программ, таких как "Горизонт 2020" и "Горизонт Европа", ISTC, TEMPUS, ANSEF, НАТО и BMBF. В числе зарубежных членов академии более 100 известных ученых из ведущих научных центров мира.

Согласно источнику, работа конференции продолжится до 23 ноября включительно. Будут представлены доклады, посвященные холодному ядерному синтезу сверхтяжелых элементов, ядерным реакциям с тяжелыми ионами, а также физическим и химическим свойствам. Конференция организована Национальной академией наук Республики Армения и Объединенным институтом ядерных исследований.