Пятница, 22 Ноября 2024 11:12

АрмИнфо. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции на полях климатической конференции COP29в Баку заявила, что Берлин выступает за освобождение критиков властей, и она будет поднимать этот вопрос на встрече с главой МИД Азербайджана. Об этом она заявила в ответ на вопрос об арестованных в Азербайджане климатических активистах и оппозиционерах.

"Независимо от этой климатической конференции, ситуация с правами человека всегда была частью политических дискуссий между Германией и правительством Азербайджана.

Ситуация с правами человека в Азербайджане вызывает тревогу. Большую тревогу вызывают аресты работников СМИ, активистов и представителей оппозиции. Есть также случаи, тесно связанные с Германией, такие как запрет Губаду Ибадоглу покидать страну, о котором я подробно говорила во время моего последнего визита сюда, а также в ходе дискуссий, которые у меня были после. Встречи на эту тему еще будут.

Я как министр иностранных дел Германии хотел бы сказать, что запрет на въезд 76 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютно неприемлем. Они также затрагивают немецких членов Бундестага и несовместимы с обязательствами Азербайджана в Совете Европы", - подчеркнула дипломат, передает Туран.