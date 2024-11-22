Пятница, 22 Ноября 2024 11:06

АрмИнфо. В рамках мероприятий "Овернь-Рона- Альпы - Армения-Сюник" 21 ноября состоялись официальные встречи, во время которых с заявлениями выступили губернатор Сюникской области Роберт Гукасян, замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян, председатель региона Овернь-Рона-Альпы Фабрис Панкук, депутат парламента Франции, руководитель фракции "Droite Republicaine", спецсоветник регионального совета Лоран Вокье.

Как сообщили в аппарате администрации Сюникской области, губернатор области отметил, что это историческое событие для региона, поскольку на самом сложном этапе истории Сюника закрепились новые дружественные имена, одно из которых - господин Вокье.

"Конечно, если бы суть всего этого заключалась лишь в подписании меморандумов, мы могли бы сделать это еще год назад, но до этого у нас было довольно много серьезных профессиональных встреч и дискуссий, взаимных визитов и по итогам проделанной работы сегодня будут подписаны соглашения между общинами. Самое главное, что это не просто документы, они подразумевают конкретную работу и дружбу между двумя народами", - отметил армянский чиновник.

При этом он признался, что в их администрации осознают, что у Армении могут возникнуть проблемы в регионе, потому что она встала на демократический путь развития. "Но мы не отклонимся от этого пути, потому что мы будем жить в суверенной Республике Армения, и на этом выбранном пути Франция и другие наши дружественные страны поддержат нас. Это децентрализованное сотрудничество откроет новую страницу в армяно-французской дружбе, и с той же высокой точки мы продолжим вклад тех армян и французов, чья деятельность направлена на дружбу двух стран", - сказал Гукасян.

В свою очередь Вокье отметил, что сражаться за Армению - значит сражаться за цивилизацию XXI века. "Динамичное развитие нашего региона также происходит благодаря проживающим здесь армянам. Нужно быть стойким, чтобы быть на стороне Армении", - добавил он.