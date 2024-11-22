Пятница, 22 Ноября 2024 11:00

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян присутствовал на финальных соревнованиях 37-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны Армении, в результате соревнования на второй день чемпионата спортсмены сборной ВС Армении завоевали одну серебряную и 4 бронзовые медали.

В частности, Тигран Минасян (55кг) завоевал серебряную медаль, Шант Хачатрян (72 кг), Самвел Григорян (82 кг), Грайр Алиханян (74 кг) и Арман Авагян (79 кг) взяли бронзу.

Отметим, что данный чемпионат ознаменовался скандалом. За день до начала спортивных соревнований выяснилось, что сильнейших спортсменов Армении исключили из списка армянской сборной. Минобороны Армении не смогло дать вразумительного ответа, почему это было сделано. Меж тем, в армянском сегменте социальных сетей стали критиковать оборонной ведомства за этот шаг, видя в этом политический подтекст. Эксперты разных политических взглядов отмечали, что это было сделано для того, чтобы позволить Турции водрузить свой флаг всего в нескольких метра от мемориального комплекса "Цицернакаберд", и не позволить Армении достойно выступить на этом чемпионате.