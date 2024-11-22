Пятница, 22 Ноября 2024 10:53

АрмИнфо. Экс-омбудсмен РА Арман Татоян обсудил вопросы массовых депортаций армян из Арцаха и международных механизмов права их возвращения с выпускниками Американского университета Армении.

Как сообщил сам Татоян, обсуждения состоялись в Американском университете Армении в рамках мероприятия Wine & Talk. По его словам, на встрече также обсуждались правовые вызовы Армении и вызовы, связанные с приграничной безопасностью, политикой Азербайджана по распространению дезинформации.