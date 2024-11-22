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АрмИнфо. Экс-омбудсмен РА Арман Татоян обсудил вопросы массовых депортаций армян из Арцаха и международных механизмов права их возвращения с выпускниками Американского университета Армении.
Как сообщил сам Татоян, обсуждения состоялись в Американском университете Армении в рамках мероприятия Wine & Talk. По его словам, на встрече также обсуждались правовые вызовы Армении и вызовы, связанные с приграничной безопасностью, политикой Азербайджана по распространению дезинформации.
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|Армения поддерживает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ Ливана
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|СМИ: Армения ведет переговоры о закупке у Индии еще 78 единиц ATAGS
|С 25 ноября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|Постпред Армении вручил верительные грамоты генсеку СЕ
|Губернатор Сюника отправился в Лион с целью укрепления армяно-французского децентрализованного сотрудничества
|Мэр Еревана обсудил с послом Испании перспективы сотрудничества между городами двух стран
|Омбудсмен Армении обратилась в КС в связи с шестикратным повышением налогообложения деятельности адвокатов
|Кто рассудит наследников Кочара?
|Издатель The California Courier: Армения воспрепятствовала выдвижению фильма об арцахских событиях на "Оскар"
|Америабанк представит на форуме "EngageArmenia2024" специальное предложение для соотечественников в Диаспоре
|У экс-чиновника столичной администрации будет конфисковано около $200 тыс.
|Азербайджан пытается исказить содержание и цель Энергетической хартии - офисе представителя по международно-правовым вопросам Армении
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|Рубен Рубинян рассказал послу Эстонии об усилиях Еревана по установлению мира в регионе
|Новый посол Армении уже во Франции
|Международный правозащитник: Диктаторы никогда не освобождают политзаключенных по собственному желанию
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|Артур Далибалтян назначен военным атташе Армении в Ливане
|Экс-чиновник КГД назначен советником министра юстиции
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|По следам словесной перепалки в НС: Депутат правящей фракции Нарек Зейналян сложил депутатский мандат
|У фонда "Мой шаг" новый председатель
|Армения поддержала инициативу Ливана в ЮНЕСКО о присвоении статус особо охраняемых 34 культурным объектам на территории страны
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