Четверг, 21 Ноября 2024 17:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Тиграна Дадунца заместителем министра юстиции.Решение, согласно официальному сайту правительства РА, премьер подписал 21 ноября.

Дадунц (1993 г.р.) окончил юридический факультет ЕГУ. С августа 2023 года является председателем попечительского совета фонда <Арбитражно-примирительный центр Армении>, как представитель организации, являющейся соучредителем центра, с ноября 2019-го - директором Центр развития законодательства Министерства Юстиции РА.