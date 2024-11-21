Четверг, 21 Ноября 2024 16:23

АрмИнфо.Не нужно жить в поисках ответов, а нужно жить красотой отсутствия ответов в нашей жизни.

Так, 21 ноября, на презентации своей книги в Ереване, писатель Викен Байрамян объяснил всего в одном предложении суть написанного им нового романа "Убеждения Мишеля".

"Жизнь часто приводит человека к попыткам отыскать логичные ответы на вопросы, но если посмотреть, только поистине безумные люди меняют этот мир", - пояснил Байрамян.

Вместе с тем, как рассказал сам писатель, роман прошел долгий путь до того, как вышел в свет. Писать книгу Викен начал еще в далеком 2015 году, когда он и не думал о ее публикации, и как поделился сам литератор, не хотел отдавать ее на рассмотрение критикам.

Однако именно тогда, великий маэстро Шарль Азнавур сказал Байрамяну слова, которые повлияли на его дальнейшее решение: "Критики знают, как что-то написать, но написать не могут", - заявил легендарный армянин.

На содержание книги, вместе с тем, оказала влияние и нелегкая судьба Викена Байрамяна, который родился в Ливане под отголоски войны и в среде, где неопределенность была совершенно обычным явлением. Именно тяжелые события на родине с ранних лет способствуют его увлеченности к литературе, в которой он и находит свою тихую гавань. И не смотря на юридическое образование, полученное Байрамяном в Бостоне и в Париже, тяга к литературе остается неизменной.

В своем новом романе писатель, казалось, рассказывает о своей жизни, и даже о жизни многих людей, кто сталкивается с феноменом войны: главный герой романа - Мишель, рождается в армянской семье в Ливане, где начинается война. Так, книга становится олицетворением некого пути, который Мишель проходит между иллюзиями и убеждениями. "Мишель осознает, что иллюзии и убеждения имеют общее начало, и со временем сами себе противоречат. Герой романа сталкивается и с такими противоречиями, как хорошо и плохо, являющиеся своего рода иллюзиями в жизни человека: то, что для одного хорошо, для другого может оказаться плохим. Именно поэтому нужно освободиться от логического мира и войти в свой собственный: быть тем, кем ты являешься, оставаясь при этом учеником этой жизни", - отметил писатель, добавив, что армянский народ сейчас тоже живет в иллюзиях, цепляясь за свое прошлое и не думая о своем настоящем.

Эта книга, которую Викен Байрамян писал около 9 лет, вышла в свет 19 апреля 2024 года сначала на французском, потом на английском, а позже и на восточноармянском языке. "Для меня было чем-то особенным увидеть перевод книги на армянский. Поэтому мне жаль, что сегодня нет моей мамы, которая до безумия любила этот язык. Надо помнить, что кровь - не вода, и все, что нам досталось от наших предков, позволило нам сегодня иметь возможность говорить об этом романе на армянском языке, что означает, что наше наследие бессмертно", - поделился Байрамян.

При этом он с сожалением отметил, что сегодня нет с нами Шарля Азнавура, которому он бы с большей честью передал эту книгу.

Примечательно, что в ходе презентации книги прозвучала и песня Азнавура "Дети войны" (Les enfants de la guerre), а также был прочитан небольшой отрывок из самого романа.

Отметим, что все доходы, получаемые от продажи книги, передаются в пользу сирот Арцахской войны.