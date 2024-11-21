Четверг, 21 Ноября 2024 13:45

АрмИнфо. В Турции уверяют -транспортный маршрут через территорию Армении будет контролироваться Азербайджаном. Об этом стало известно из публикации американской журналистки Линдси Снелл.

"На COP29 министр транспорта Турции обсуждал "Зангезурский коридор" как проект между Турцией и Азербайджаном. Этот маршрут должен пройти через территорию Армении и находиться под контролем Азербайджана.

Армения, страна, которую коридор разделит пополам, даже не была упомянута", - обратила внимание журналист в своем микроблоге в Твиттер (Х), опубликов видеоролик с выступлением турецкого чиновника.

Фактически, таким образом, турецкая сторона доказывает опасения многочисленных армянских экспертов касательно того, что Анкара и Баку намерены оккупировать всю территорию РА и никакой эпохи мира ждать не стоит. А бесконечные уступки действующих армянских властей лишь упрощают задачу турецко-азербайджанскому тандему по захвату Армении.