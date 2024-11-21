Четверг, 21 Ноября 2024 13:35

АрмИнфо. Новоназначенный глава делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Дафна Маре вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РА Ваану Костаняну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Костанян выразил надежду, что МККК продолжит активно участвовать в решении гуманитарных проблем в Армении и оказании помощи уязвимым группам населения.

Собеседники обсудили такие вопросы как периодические посещения сотрудниками МККК армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц, выяснение судьбы пропавших без вести и насильственно исчезнувших, а также другие темы гуманитарного характера.

Маре выразила готовность приложить максимум усилий в рамках своих полномочий для обеспечения непрерывности тесного сотрудничества с армянской стороной.