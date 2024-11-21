Четверг, 21 Ноября 2024 12:13

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 ноября на очередном заседании правительства коснулся произошедших за последнюю неделю кадровых изменений, поблагодарил ушедших в отставку высокопоставленных чиновников и пожелал успехов вновь назначенным.

<Вы знаете, что со времени нашего предыдущего заседания произошли определенные кадровые события, и я хотел бы поблагодарить наших коллег, которые покинули свои должности, за проделанную ими за этот период работу. Речь идет о председателе Антикоррупционного комитета Сасуне Хачатряне, председателе Следственного комитета Аргишти Кярамяне, председателе Комитета государственных доходов Рустаме Бадасяне, председателе Высшего судебного совета Карене Андреасяне, министре внутренних дел Ваге Казаряне и министре территориального управления и инфраструктур (МТУИ) Гнел Саносян>, - сказал Пашинян.

Премьер-министр поздравил новоназначенных глав госведомств со вступлением в должность, пожелав им успехов.

Напомним, что неделей ранее на заседании кабмина премьер Пашинян обращаясь к главам правоохранительных органов, судебной системы, заявил, что чаша его терпения переполнилась. <Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>,

- сказал он. После этого в отставку подали вышеуказанные должностные лица.

Сегодня же в ходе представления министра ВД Арпине Саркисян аппарату ведомства, Пашинян заявил, что они с экс-главой ведомства Ваге Казаряном знакомы давно, 37 лет, и дружат с детства. Это обстоятельство, конечно, во многих вопросах очень помогало, но, тем не менее, в некоторых вопросах это обстоятельство нам немного мешало.

В МТУИ представляя нового министра Давида Худатяна, который, согласно СМИ, является крестником премьера, Пашинян отметил вклад уже экс-министра Саносяна. <За время его пребывания на посту министра было начато, проведено и завершено огромное количество строительных работ, которые можно увидеть во всех регионах республики, во всех общинах. Хочу подчеркнуть, вклад Саносяна, особенно в сентябре 2023 года, в процесс принятия и размещения наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, удовлетворении их краткосрочных потребностей, а также в событиях, произошедших в Лорийской и Тавушской областях в этом году, в рамках быстрого реагирования на наводнение>, - сказал премьер-министр.

Он отметил также, что Гнел Саносян, являясь одним из членов-учредителей правящей партии <Гражданский договор>, обладает большими организаторскими способностями и выразил надежду, что эта возможность будет использована для того, чтобы Саносян хотя бы какое-то время уделял политической организационной работе.

Что касается нового министра, Пашинян отметил, что <прошли те времена, когда при таких назначениях мы говорили <молодой и неопытный>, это тот случай, когда мы можем говорить <молодой и опытный>.