Четверг, 21 Ноября 2024 11:52

АрмИнфо. С 25 ноября 2024 года по 31 января 2025 года в Армении будет объявлен зимний призыв рядового состава на военную и альтернативную службу. Правительство Армении 21 ноября приняло решение об объявлении зимнего призыва и проведении демобилизации 2024 года.

Согласно решению, в армию будут призваны те граждане мужского пола, которым до 31 декабря 2024 года исполняется 18 лет, а также те, срок отсрочки которых истекает до конца года включительно.

Пополнение ВС гражданами, подлежащими обязательной или альтернативной военной службе, будет осуществлено с 7 января по 31 января 2025 года включительно. Процесс демобилизации же продлится с 9 января по 31 января 2025 года включительно.