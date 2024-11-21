Четверг, 21 Ноября 2024 11:24

АрмИнфо. Новоназначенный постоянный представитель Армении при СЕ Армен Папикян вручил верительные грамоты генеральному секретарю Совета Европы Алену Берси.

Как сообщает пресс-служба постпредства Армении в СЕ, в ходе частной беседы после вручения верительных грамот Папикян подтвердил приверженность правительства Армении расширению и углублению повестки дня сотрудничества с СЕ.

Постпред подчеркнул важность реализацию плана действий СЕ-Армения на 2023-2026 годы и содействие Совета Европы демократическим реформам, обеспечению верховенства закона и защите прав человека.

В контексте вопросов, связанных с региональной безопасностью, Папикян отметил, что Армения прилагает постоянные усилия для установления мира и стабильности на Южном Кавказе, а также укрепления доверия, и подчеркнул необходимость поддержки и активного участия международных партнеров в этом вопросе.

Берс пожелал ему плодотворной работы для дальнейшего укрепления и развития крепких связей между Советом Европы и Арменией.