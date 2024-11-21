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АрмИнфо. Новоназначенный постоянный представитель Армении при СЕ Армен Папикян вручил верительные грамоты генеральному секретарю Совета Европы Алену Берси.
Как сообщает пресс-служба постпредства Армении в СЕ, в ходе частной беседы после вручения верительных грамот Папикян подтвердил приверженность правительства Армении расширению и углублению повестки дня сотрудничества с СЕ.
Постпред подчеркнул важность реализацию плана действий СЕ-Армения на 2023-2026 годы и содействие Совета Европы демократическим реформам, обеспечению верховенства закона и защите прав человека.
В контексте вопросов, связанных с региональной безопасностью, Папикян отметил, что Армения прилагает постоянные усилия для установления мира и стабильности на Южном Кавказе, а также укрепления доверия, и подчеркнул необходимость поддержки и активного участия международных партнеров в этом вопросе.
Берс пожелал ему плодотворной работы для дальнейшего укрепления и развития крепких связей между Советом Европы и Арменией.
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|СМИ: Армения ведет переговоры о закупке у Индии еще 78 единиц ATAGS
|С 25 ноября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|Постпред Армении вручил верительные грамоты генсеку СЕ
|Губернатор Сюника отправился в Лион с целью укрепления армяно-французского децентрализованного сотрудничества
|Мэр Еревана обсудил с послом Испании перспективы сотрудничества между городами двух стран
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|Кто рассудит наследников Кочара?
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|Америабанк представит на форуме "EngageArmenia2024" специальное предложение для соотечественников в Диаспоре
|У экс-чиновника столичной администрации будет конфисковано около $200 тыс.
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|Армянские мастера представят свои работы на рождественской ярмарке в Вене
|Вопрос сложения депутатских полномочий не стоит на повестке дня Овика Агазаряна
|Востоковед: Напряженность вокруг Сюника нарастает
|Рубен Рубинян рассказал послу Эстонии об усилиях Еревана по установлению мира в регионе
|Новый посол Армении уже во Франции
|Международный правозащитник: Диктаторы никогда не освобождают политзаключенных по собственному желанию
|В Араратской области столкнулись 26 автомобилей
|Артур Далибалтян назначен военным атташе Армении в Ливане
|Экс-чиновник КГД назначен советником министра юстиции
|Узнаем из соцсетей: Пашинян огласил имя преемника Саносяна
|Ереванскому Музею русского искусства 40 лет
|Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Предрешена ли судьба Овика Агазаряна?
|Пашинян назвал имя будущего главы МВД
|Посол Армении и спикер Сената Канады обсудили вопросы двусторонней повестки
|Главы МИД Армении и Германии обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку
|Посла Азербайджана вызвали на ковер в МИД Франции
|Блинкен и Фидан обсудили вопросы мирной повестки на Южном Кавказе
|Иранский военный: Южный Кавказ играет важную роль для Ирана с точки зрения безопасности
|По следам словесной перепалки в НС: Депутат правящей фракции Нарек Зейналян сложил депутатский мандат
|У фонда "Мой шаг" новый председатель
|Армения поддержала инициативу Ливана в ЮНЕСКО о присвоении статус особо охраняемых 34 культурным объектам на территории страны
|Министр юстиции Армении и посол ЕС дали оценку реформам в рамках CEPA
|Глава МИД Германии едет в Ереван
|Новый спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует в ближайшие недели посетить регион
|Кабмин Армении принял отставки глав СК, КГД и Антикоррупционного комитета
|Безалаберность столичных властей застопорила деятельность консульской службы посольства Польши в Армении
|НПО: Евросоюз прислал в Баку 113 представителей нефтегазового лобби
|Омбудсмен Армении: Механизмы ООН играют важнейшую роль в укреплении демократии и системы защиты прав человека в любой стране
|Вице-мэр Еревана представил льготные пакеты для бенефициаров общественного транспорта
|Посол Армении на встрече с министром культуры Греции указал на значимость культурной дипломатии в двусторонних отношениях
|Армения и Литва подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
|Вопросов много, ответов нет: В Минобороны Армении не дали вразумительных объяснений по поводу неучастия сильнейших армянских борцов в Армейском чемпионате мира
|Цовинар Хачатрян назначена пресс-секретарем министра юстиции
|Армянский боксер одержал победу над турецким соперником на чемпионате в Чехии
|Армянские и американские военные изучили возможности адаптации к меняющимся геополитическим и региональным реалиям
|Норайр Шогикян назначен советником министра юстиции РА
|Пашинян пригласил госминистра Монако в Армению
|Международный суд установил 12 ноября 2025 года в качестве крайнего срока для подачи контраргумента Армении в деле, инициированном Азербайджаном
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