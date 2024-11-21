Четверг, 21 Ноября 2024 11:04

АрмИнфо. Армянская делегация во главе с губернатором Сюникской области Робертом Гукасяном во французском Лионе принимает участие в цикле двухдневных мероприятий "День дружбы Овернь-Рона-Альпы - Армения-Сюник".

Как сообщили в пресс-службе администрации Сюникской области, визит проходит в рамках меморандума о дружбе и сотрудничестве, подписанном между регионом Овернь- Рона-Альпы и Сюником. Первая рабочая встреча состоялась в генконсульстве Армении в Лионе.

В состав армянской делегации вошли замглавы МИД РА Паруйр Ованнисян, заместитель министра экономики Арман Ходжоян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян, гендиректор фонда "Центр поддержки инвестиций" Левон Ованнисян, члены аппарата губернатора, руководители шести областных общин.

Мероприятия организованы по инициативе экс-главы региона Овернь-Рона-Альпы Лорана Вокье и при поддержке посольства РА во Франции и генконсульства РА в Лионе, в штаб- квартире регионального совета.

В рамках цикла запланированы официальные мероприятия, которые направлены на расширение тесных связей Овернь-Рона-Альпы - Армения-Сюник. Они состоят из четырех компонентов - экономического, политического, децентрализованного сотрудничества и культурного.