Четверг, 21 Ноября 2024 10:56

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян обратилась в КС в связи с шестикратным повышением налогообложения деятельности адвокатов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Палаты адвокатов Армении, об этом офис Защитника прав человека уведомил Палату 18 ноября.

Отмечается, что Защитник прав человека 1 ноября 2024 года подала в Конституционный суд РА заявление для проверки на конституционность законопроекта " О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения", принятого Национальным Собранием РА 12 июня 2024 года "Омбудсмен Армении также сообщила, что в заявление, поданное в Конституционный суд, также были включены позиции, представленные Палатой адвокатов по поводу несоответствия проблемного закона статьям 29, 60, 61, 64, 73 и 78 Конституции страны", - проинформировали в Палате адвокатов.

Также отмечается, что 29 июля 2024 года Адвокатская палата обратилась к Защитнику прав человека по данному вопросу, представив проблемные нормы, регулирующие закон, которые противоречат Конституции РА и положениям главы, определяющей основные права и свободы человека и гражданина.

Отметим, что в связи с инициированным правительством поправками, которые были приняты парламентом страны, налогообложение адвокатской деятельности увеличится с действующих 5% до более, чем на 30%, плюс дополнительная нагрузка на бухгалтерский учет: раньше был бухучет с оборота, а теперь придется вести еще и учет расходов, что, в свою очередь, приведет к дополнительным затратам.

Адвокаты раскритиковали данную инициативу властей, отметив, что это в разы увеличит стоимость адвокатских услуг для граждан и приведет к ситуации, когда определенный слой населения просто будет лишен возможности пользоваться адвокатскими услугами.