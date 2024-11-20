Среда, 20 Ноября 2024 16:18

АрмИнфо. С целью популяризации культурного наследия и повышения узнаваемости, Армения участвует отдельным павильоном в Рождественской ярмарке, которая проходит в историческом районе Шпиттельберг в Вене и продлится до 23 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА, в павильоне Армении представлены изделия ручной работы 40 мастеров, в том числе разнообразные образцы и сувениры ковроткачества, гончарного дела и кукольного искусства. Кроме того, в рамках ярмарки в павильоне Армении пройдут мастер-классы, посвященные техникам и особенностям армянского ремесла.

Программа реализуется МОНКС Армении совместно с мэрией Еревана, при содействии Министерства иностранных дел РА, а также в сотрудничестве с фондом "Развитие культуры" и ГНКО "Музей народного искусства имени Ованеса Шарамбеяна".

Как напомнили в ведомстве, в 2023 году Армения также участвовала с отдельным павильоном в Рождественской ярмарке в Страсбурге.