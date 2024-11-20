Среда, 20 Ноября 2024 14:30

АрмИнфо. В Армению на следующей неделе прибудет делегация казахстанско-армянской группы дружбы парламента Республики Казахстан. Об этом 20 ноября в Ереване во время круглого стола "Казахстан-Армения: настоящее и будущее" заявил посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

Мероприятие было организовано посольством Казахстана в РА и было приурочено 25- летию Договору о дружбе и сотрудничестве.

Дипломат выразил убеждение, что этот визит придаст новый импульс армяно- казахстанскому сотрудничеству в парламентском измерении.

В ходе своего приветственного слова, посол подробно остановился на внешнеполитическом курсе Республики Казахстан, рассказ армянским экспертам о масштабных внутриполитических реформах, о миролюбивой повестке, проводимой Астаной на международной арене, о референдуме, успешно проведенном в стране по вопросу строительства Атомной электростанции и многих других инициативах своего государства.

В свою очередь начальник Департамента Евразийского региона МИД Армении Жирайр Ананян обратил внимание на то, что армяно-казахстанские отношения в последние годы динамично развиваются и наполняются новым содержанием по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В качестве наглядного примера своих слов он привел намерение открыть уже в декабре текущего года армянский павильон в Международном центре приграничного сотрудничества Хоргос.

В ходе круглого стола, в котором принимали участие также руководитель парламентской Группы дружбы "Армения-Казахстан" Вагаршак Акопян, ведущие специалисты в области экономики и политики, руководители СМИ в конструктивном русле обсуждали достижения двух стран за годы налаживания отношений, перспективные направления развития сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о существующих проблемах в отношениях и путях их разрешения, торгово-экономическом потенциале, который открывает для Армении и Казахстана членство в Евразийском экономическом союзе и многом другом.