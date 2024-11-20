Среда, 20 Ноября 2024 13:46

АрмИнфо. Диктаторы никогда не освобождают политзаключенных по собственному желанию, для этого необходимо оказать давление. Как сообщает движение "Free Armenian Prisoners", об этом заявил международный правозащитник Джаред Генсер, касаясь проходящего в Баку Климатического саммита ООН (COP29).

Как пояснили движении, в этом ключе The Armenian Report опубликовал видеоролик, в котором известные правозащитники, активисты и представители академической среды высказывают свои мнения о принимающем саммит Азербайджане, при этом указывая на нарушения, допускаемые этой страной. Движение представило фрагменты обращений некоторых участников, в которых они требуют оказать давление на государство, осуществившее этническую чистку в Арцахе и содержащее политзаключенных.

Так, в своем обращении Джаред Генсер настоятельно призвал обратить внимание на серьезные нарушения прав человека, совершенные Азербайджаном как против народа Арцаха в виде этнических чисток, так и в отношении армянских и азербайджанских политзаключенных.

"Нет никаких сомнений в том, что Ильхам Алиев является диктатором. Решение ООН разрешить Баку и Алиеву провести саммит COP29 является поистине прискорбным. Мы должны определить все доступные политические варианты для оказания давления на Алиева. Диктаторы никогда не

освобождают политзаключенных по собственной воле; они делают это только под давлением, когда осознают возможность негативных последствий, если этого не сделают. Поэтому наша обязанность - вне зависимости от нашей роли - сделать все возможное, чтобы оказать давление на Алиева и заставить его изменить направление", - заявил правозащитник.

В свою очередь член Палаты Лордов Соединенного Королевства, баронесса Кэролайн Кокс, обратила внимание, что незаконно удерживаемые в бакинских тюрьмах армяне не совершали никаких преступлений.

"Мы знаем, что Азербайджан незаконно удерживает довольно большое количество армян. Эти люди не совершили никаких преступлений, и среди них есть много известных лидеров из Нагорного Карабаха, которые в настоящее время находятся за решеткой в Азербайджане. Это весьма серьезная причина для беспокойства. Я надеюсь, что международное сообщество сможет оказать более значительное давление на Азербайджан с целью освобождения тех, кого он незаконно удерживает в плену и, очевидно, причиняет большие страдания ", - отметила баронесса Кокс.

С заявлением выступил также изгнанный из Азербайджана журналист Махамад Мирзали, который заявил, что европейским деятелям следует стыдиться сотрудничества с этой страной ради получения газа. "Стыдно видеть, как председатель Европейской Комиссии Урсула Фон дер Ляйен пожимает руку Алиеву, в то время как из Европы звучат многочисленные призывы уважать права человека. Многие европейские лидеры, такие как Шарль Мишель, поздравляют Алиева. С чем же его поздравляют? С тем, что он удерживает более 300 азербайджанских и множество армянских политзаключенных? Мишель осуждает действия России в Украине, но молчит о насилии со стороны Азербайджана", - посетовал журналист.

В инициативе также отметили, что в видеоролике с обращениями также выступили такие фигуры, как бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, азербайджанский журналист и блогер в изгнании Махамад Мирзали, издатель и писатель Деле Олохеде и многие другие.

Напомним, что Климатический саммит ООН (COP29) проходит в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. В этой связи более трех десятков неправительственных организаций Армении выступили с заявлением, в котором призвали представителей гражданского общества не участвовать в 29-й сессии Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата ("COP29") в Азербайджане.

Добавим, что до сих пор неизвестно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди них находятся восемь представителей военно-политического руководства Арцаха, включая бывших президентов Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. Также в числе удерживаемых - бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.