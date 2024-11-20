Среда, 20 Ноября 2024 12:35

АрмИнфо. Министерство территориального управления и инфраструктур Армении возглавит Давид Худатян, ныне занимающий пост губернатора Армавирской области. Об этом сообщил премьер Никол Пашинян в соцсети.

Худатян (1981 г.р., член партии власти <Гражданский договор>) возглавил регион 11 января 2024 года. Получил высшее образование по специальности <Информационные системы управления> (2008-2014 гг. учился на факультете Информатики и статистики Государственного экономического университета Армении).

Напомним, что 15 ноября на заседании кабмина премьер Пашинян обращаясь к главам правоохранительных органов, судебной системы, заявил, что чаша его терпения переполнилась. <Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>,

- сказал Никол Пашинян.

После этого в отставку подали ряд должностных лиц, в том числе глава глава МТУИ Гнел Саносян. Указ об освобождении Саносяна президент подписал 19 ноября.

Отметим, что аналогичным образом - посредством записи в соцсети ФБ, сегодня утром премьер анонсировал будущее назначение главы МВД.