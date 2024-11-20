Среда, 20 Ноября 2024 11:08

АрмИнфо. Накануне вечером состоялось очередное заседание правления партии <Гражданский договор> (ГД), сообщил в соцсети премьер- министр Армении Никол Пашинян, опубликовав также видео с заседания. Именно на этом заседании, согласно СМИ, была предрешена судьба депутата <ГД> Овика Агазаряна.

После в партии заявили, что на заседании обсудили вопросы внутриполитического и дисциплинарного характера.

Между тем, в СМИ появилась информация о том, что правление ГД приняло решение о сложении мандата депутата <ГД> Овика Агазаряна, который накануне утром утром был вызван в Антикоррупционный комитет. Согласно СМИ, в органе предварительного следствия организовали очную ставку в рамках дела о взятке. Отмечалось также, что в Комитете против депутата Агазаряна были даны показания, согласно которым он требовал взятку в размере $300 тыс. для беспрепятственного экспорта мелкого рогатого скота из Армении в ОАЭ, в нарушение установленных процедур.

Отметим, что накануне о сложении депутатского мандата сообщил другой парламентарий от правящей фракции Нарек Зейналян. Как сообщали СМИ, причиной ухода Зейналяна стали скандальные слушания в парламенте 15 октября, на которых между теперь уже бывшим главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном и депутатом от ГД Овиком Агазаряном произошла жесткая словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Агазарян обвинил Кярамяна в давлении на бизнесменов. В ответ глава СК заявил, что за сына Агазаряна его дважды просили, и тут есть элемент коррупции. Кярамян также позволил себе ряд нелицеприятных высказываний, вызвавших недовольство провластных депутатов, в том числе Зейналяна. Последний заявил, что с парламентариями нельзя говорить таким тоном.