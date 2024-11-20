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АрмИнфо. Министерство внутренних дел (МВД) Армении возглавит Арпине Саркисян, занимающая пост замминистра. Об этом сообщил премьер Никол Пашинян в соцсети.
<Уважаемые соотечественники, Арпине Саркисян, которая занимает пост заместителя министр внутренних дел, будет назначена министром внутренних дел>, - написал он.
Саркисян была назначена замминистра МВД в январе 2022 года. До этого она занимала должность замминистра министерства юстиции.
Напомним, что 15 ноября на заседании кабмина премьер Пашинян обращаясь к главам правоохранительных органов, судебной системы, заявил, что чаша его терпения переполнилась. <Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>,- сказал Никол Пашинян.
После этого в отставку подали ряд должностных лиц, в том числе глава МВД Ваге Казарян. 19 ноября президент Армении подписал указ об освобождении Казаряна от занимаемой должности.
Как заявил Пашинян, он попросил их покинуть свои должности, пояснив, что причины этого не личные, а системные, о чем он говорил публично.
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