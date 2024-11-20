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АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан на полях конференции "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро обсудили установление достойного и прочного мира на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера.
По его словам, собеседники обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта в Ливане, которое полностью соответствовало бы резолюции 1701 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и позволяло гражданам по обе стороны границы вернуться в свои дома. "Они также обсудили текущие гуманитарные усилия в Газе и необходимость прекращения войны и обеспечения освобождения всех заложников. Далее они обсудили важность установления достойного и прочного мира на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении Миллера.
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|Глава МИД Германии едет в Ереван
|Новый спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует в ближайшие недели посетить регион
|Кабмин Армении принял отставки глав СК, КГД и Антикоррупционного комитета
|Безалаберность столичных властей застопорила деятельность консульской службы посольства Польши в Армении
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|Омбудсмен Армении: Механизмы ООН играют важнейшую роль в укреплении демократии и системы защиты прав человека в любой стране
|Вице-мэр Еревана представил льготные пакеты для бенефициаров общественного транспорта
|Посол Армении на встрече с министром культуры Греции указал на значимость культурной дипломатии в двусторонних отношениях
|Армения и Литва подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
|Вопросов много, ответов нет: В Минобороны Армении не дали вразумительных объяснений по поводу неучастия сильнейших армянских борцов в Армейском чемпионате мира
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|Армянский боксер одержал победу над турецким соперником на чемпионате в Чехии
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|Пашинян пригласил госминистра Монако в Армению
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|ANCA: Вопреки репрессиям и запугиванию со стороны правительства Алиева во время COP29 в Баку - американские законодатели отстаивали право армян Арцаха на возвращение
|Азербайджан разрушил церковь Тандзатап 19-го века в Ковсаканском районе оккупированного Арцаха
|В Дилижане состоялось 38-ое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Федерального Собрания России
|Продюсер Гоар Ходжабагян։ Мы хотим напомнить миру, что Арцах имеет значение
|Исполняющим обязанности главы ВСС стал Карен Туманян
|Валентина Матвиенко планирует посетить Армению
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|Домашний арест Ашотяна продлен еще на три месяца
|Марагос: ЕС инвестирует в образование в Лорийской, Тавушкой, Ширакской и Сюникской областях
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