Среда, 20 Ноября 2024 10:40

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан на полях конференции "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро обсудили установление достойного и прочного мира на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера.

По его словам, собеседники обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта в Ливане, которое полностью соответствовало бы резолюции 1701 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и позволяло гражданам по обе стороны границы вернуться в свои дома. "Они также обсудили текущие гуманитарные усилия в Газе и необходимость прекращения войны и обеспечения освобождения всех заложников. Далее они обсудили важность установления достойного и прочного мира на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении Миллера.