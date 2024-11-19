Вторник, 19 Ноября 2024 15:10

АрмИнфо. Безалаберность столичных властей застопорила деятельность консульской службы посольства Польши в Армении.

Еще 8 ноября текущего года, посольство Польши в Армении выступило с заявлением, в котором уведомило, что ввиду строительных работ, осуществляемых близ здания посольства, возникла угроза для жизни и безопасности граждан, ввиду чего, Консульский отдел дипломатической миссии временно прекращает деятельность.

Спустя 12 дней, после данного уведомления, видимо потеряв надежду урегулировать данный вопрос, польское посольство выступило с еще одним заявлением, где уведомила, что проблема продолжает оставаться нерешенной и консульский отдел не может возобновить свою работу.

"Посольство немедленно проинформировало Министерство иностранных дел Республики Армения о вышеупомянутой проблеме и одновременно обратилось к государственным органам или учреждениям Республики Армения принять соответствующие меры для обеспечения безопасности посетителей консульского учреждения.

До тех пор, пока власти Республики Армения не отреагируют на этот вопрос и не будут приняты соответствующие меры по обеспечению безопасности офиса, прием посетителей не будет возобновлен", - сообщили в посольстве.

В дипмиссии также отметили, что в случае срочной необходимости получения визы в Швейцарию гражданам следует обращаться в посольство Швейцарии в Тбилиси.