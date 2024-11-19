Вторник, 19 Ноября 2024 14:07

АрмИнфо. Вице-мэр Еревана Сурен Григорян на заседании Совета старейшин 19 ноября представил льготные пакеты для бенефициаров общественного транспорта.

Так, согласно представленному проекту, бесплатно общественным транспортом с запуском единой билетной системы (с 1 января 2025 года) смогут воспользоваться дети до 7 лет, дети-сироты и полусироты школьного возраста (с 8 до 18 лет) студенты-сироты и полусироты, независимо от места прописки, но получающие образование в Ереване, лица с инвалидностью I и II категории, лица содержащиеся в детских домах, домах престарелых, родители многодетных семей (4 и более детей), герои СССР, социалистического труда, национальные герои Армении, имеющие орден Боевого креста I и II категории. 20%-ую скидку получат школьники в возрасте от 8 до 18 лет, бенефициары фонда <Парос>, 15%-ю скидку - студенты, 30%-ую - пенсионеры (которым исполнилось 63 года).

Григорян отметил, что проект предусмотрен для групп, нуждающихся в льготах и для тех, кто является пользователем долгосрочных билетных продуктов. То есть выше отмеченные льготы не распространяются на разовые билеты и 7-дневный билетный пакет. Данный проект коснется порядка 550 тыс. жителей столицы.

На вопрос от членов Совета старейшин <почему льготы не предусмотрены для насильственно перемещенных арцахцев>, не ответив ничего конкретного, он лишь сослался на то, что центральная власть Армении осуществляла и продолжает осуществлять для арцахцев различные программы поддержки.

При этом, говоря о единой билетной системе, вице-мэр отметил, что последняя заработает со следующего года, а каких-то предпосылок, связанных с ее неготовностью нет. Однако он напомнил, что в случае отклонений от работы, гражданин не должен пострадать. <Например, если валидатор не заработает, то от гражданина не требуется искать альтернативного способа оплаты>, - подчеркнул Григорян.

Вместе с тем, он заметил, что отдельно обсуждаются также проекты, связанные с системой контроля платежей в общественном транспорте и новых остановок общественного транспорта.

Напомним, что с 1 января 2025 года в столице Армении начнут применяться новые тарифы за проезд в общественном транспорте. При условии однократного использования в каждом транспортном средстве стоимость трех поездок составит - 280-300 драмов. От 880 до 900 драмов за 1 день - 8 поездок, 4800-5000 драмов за 7 дней - 30 поездок. При неограниченном количестве поездок тариф составит 8800- 9000 драмов за 30 дней, 23 600-24 000 драмов за 90 дней, 88 000-90 000 драмов за 365 дней, многоразовый билет - 2100-2200 драмов за 10 поездок в месяц. Тарифы будут применяться для всех видов общественного транспорта.