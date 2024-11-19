Вторник, 19 Ноября 2024 12:36

АрмИнфо. Приказом министра юстиции Армении Србуи Галян Цовинар Хачатрян назначена пресс-секретарем министра юстиции.

Цовинар Хачатрян (1981 г.р.) имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере связей с общественностью.

Была пресс-секретарем председателя ЦИК, Защитника прав человека, министра юстиции Армении, главы Комитета водного хозяйства, председателя Палаты адвокатов Армении, спикера Национального Собрания Армении и руководителей ряда других ведомств. Была координатором по связям с общественностью медицинского центра <Сурб Григор Лусаворич>, экспертом по связям с общественностью и консультантом Комиссии по предотвращению коррупции. В 2018-2019 гг. была директором, главным редактором новостного сайта ArmDaily.

С мая по 17 ноября 2024 года была советником директора Центра по связям с общественностью и информации аппарата премьер-министра РА.

Она кандидат филологических наук. Преподает в университете им. В Брюсова.