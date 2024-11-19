Вторник, 19 Ноября 2024 12:15

АрмИнфо.Приказом министра юстиции РА Србуи Галян Норайр Шогикян назначен советником министра юстиции РА. Об этом Норайр Шогикян написал на своей странице в Facebook.

<Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я оставляю должность пресс-секретаря министра юстиции.Выражаю благодарность моим коллегам-журналистам, коллегам пресс-секретарям, всей команде министерства за почти 9-месячную работу.Я благодарен бывшему министру Григору Минасяну за то, что он доверил мне ответственную и непростую работу пресс- секретаря.Хочу также сообщить, что согласно приказу министра Србуи Галян я с сегодняшнего дня буду занимать должность советника министра юстиции>, - написал Шогикян.

Напомним, что Шогикян был назначен пресссекретарем министра юстиции 26 февраля 2024 года.

Норайр Шогикян в 2016-2022 гг. учился и окончил бакалавриат факультета журналистики ЕГУ, магистратуру по PR и коммуникационным технологиям. С 2018 по 2021 год. работал в информационном агентстве <Арменпресс> в качестве корреспондента. С 2019 по 2020 г занимал должность референта директора ЗАО <Национальный институт стандартов>, исполняя обязанности пресс-секретаря. С 2020 по 2021 г работал пресс-секретарем в ЗАО <Национальный орган по стандартизации и метрологии>. С 2021 по 2024 г работал в ЗАО <Общественная телекомпания> экономическим и политическим журналистом информационной службы.