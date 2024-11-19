Вторник, 19 Ноября 2024 11:50

АрмИнфо. Международный суд дал крайний срок Армении до 12 ноября 2025 года для предоставления контраргументов по иску азербайджанской стороны о якобы нарушениях Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации со стороны РА.

Согласно информации Суда, речь идет о деле, возбужденном по жалобе Азербайджана против Армении 23 сентября 2021 года.

Сообщается, что принимая во внимание постановление от 21 января 2022 года, которым Суд установил 23 января 2023 года и 23 января 2024 года в качестве соответствующих сроков для подачи аргумента Азербайджаном и контраргумента Арменией.

Как отмечается в сообщении, принимая во внимание аргумент Азербайджана, поданный в установленный таким образом срок, и предварительные возражения, выдвинутые Арменией 21 апреля 2023 года, подача Арменией предварительных возражений привела к приостановлению рассмотрения дела по существу.

Своим решением от 12 ноября 2024 года Суд установил, что он обладает юрисдикцией рассматривать заявление, поданное Азербайджаном, за исключением требований Азербайджана, касающихся предполагаемых действий, которые имели место до 15 сентября 1996 года.

Таким образом, Суд установил 12 ноября 2025 года в качестве крайнего срока для подачи контраргумента Армении, и заявил, что оставляет за собой последующую процедуру для принятия дальнейшего решения.