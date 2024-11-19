Вторник, 19 Ноября 2024 11:37

АрмИнфо. Вопреки репрессиям и запугиванию со стороны правительства Алиева во время климатической конференции (COP29) в Баку - американские законодатели отстаивали право армян Арцаха на возвращение и выступали за немедленное освобождение Азербайджаном армянских заложников. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В ANCA отметили, что сенаторы Эд Марки и Шелдон Уайтхаус и сопредседатель Армянской фракции Конгресса США Фрэнк Паллоне отстаивали это право в Баку даже в условиях, когда на кону стояла их личная безопасность.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразив благодарность американским законодателям за данную позицию, отметил, что попытка Баку "захватить" COP29, чтобы отмыться от своих преступлений, привела к обратным результатам: удалось лишь привлечь внимание мировой общественности к коррупции и загрязнению окружающей среды, агрессии и репрессиям режима Алиева.

Отмечается, что во время пресс-конференций в Баку и Вашингтоне сенаторы Уайтхаус, Марки и член палаты представителей Паллоне выступил против попыток правительства Азербайджана и проалиевских СМИ "озеленить" геноцид 120-тысячного коренного армянского населения Арцаха и продолжающееся незаконное тюремное заключение 23 армянских заложников и сотен азербайджанских политических заключенных.

Во время пресс-конференции COP29 16 ноября в Баку, когда репортер азербайджанского телевидения спросил, почему США не ввели санкции против Армении, сенатор Уайтхаус ответил: "Мы с сенатором Марки поддерживаем Армению, оба. Нам очень жаль, что произошло переселение такого количества армян. Мягко говоря, я далеко не уверен, что в этом виноваты армяне. И я не хочу зациклиться на вопросе прав человека в стране, принимающей конференцию, но если бы речь шла об этом, я бы не очень хвалил".

В свою очередь Марки дал прямой ответ. "Мы считаем, что политзаключенные должны быть освобождены. Мы считаем, что должно быть право армян на возвращение в Нагорный Карабах. И мы считаем, что между Азербайджаном и Арменией должен быть мирный договор".

Также отмечается, что Марки сообщил о созданной властями Азербайджана атмосферы страха и репрессий за стенами COP29.

Как сообщает ANCA, по возвращении из Баку в понедельник на пресс-конференции на Капитолийском холме сенатор Марки и член палаты представителей Паллоне подробно рассказал об усугублении нарушений прав человека в Азербайджане и об их опасениях за свою личную безопасность во время климатического саммита COP29.

Марки отметил важность для Соединённых Штатов решить серьезные проблемы, вызванные продолжающимися нарушениями прав человека и неразрешёнными территориальными конфликтами в Азербайджане. "Мы должны привлечь внимание к неприемлемой ситуации с правами человека в Азербайджане и способствовать позитивным изменениям. Мы не можем молчать. Мы не можем игнорировать враждебную атмосферу, в которой сейчас проходит конференция", - добавил сенатор.

В свою очередь Паллоне рассказал о неоднократных и "синхронизированных" попытках проалиевских "протестующих или головорезов" на COP29 напасть на него за его откровенную поддержку самоопределения Арцаха и безопасности Армении.

"Если бы не тот факт, что меня защищали [телохранители] посольства США, я бы лежал в больнице. И это было серьезно. Я просто хочу быть честным. Это было очень серьезно", - признался Паллоне.

Представитель Паллоне рассказал о своих надеждах до COP29, что правительство Азербайджана воспользуется возможностью освободить политических заключенных.

"Вместо этого "за пару дней до конференции президент Алиев начал нападать на французов, начал нападать на голландцев до такой степени, что они даже не приехали на конференцию, и начал еще больше, если это возможно, сдерживать права человека и сажать в тюрьму еще больше заключенных ", - объяснил конгрессмен, назвав действия Азербайджана "невероятными".