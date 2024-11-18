Понедельник, 18 Ноября 2024 20:14

АрмИнфо. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в будущем году планирует посетить Армению. Об этом сообщил журналистам в Ереване зампредседателя палаты, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Юрий Воробьев.

"Мы ожидаем, что в следующем году пройдет встреча здесь в Армении председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Она получила такое приглашение. И мы, конечно, готовим этот визит и надеемся, что он совпадет с межрегиональным форумом, который проводится регулярно, раз в два года. То есть мы готовимся, сотрудничество идет, на мой взгляд, активно. Я уверен, что мы решим все вопросы", - сказал он, передает ТАСС.

По его словам, визит Матвиенко ожидается "в первом или в начале второго квартала следующего года".

Воробьев также сообщил, что следующее заседание межпарламентской комиссии Армении и РФ пройдет в Сочи и будет приурочено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.