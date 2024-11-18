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 Понедельник, 18 Ноября 2024 17:51
Марианна Мкртчян

Американский сенатор во время пресс-конференции COP29 в Баку отстоял право армян на возвращение в Нагорный Карабах

Американский сенатор во время пресс-конференции COP29 в Баку отстоял право армян на возвращение в Нагорный Карабах

АрмИнфо. Американский сенатор Эд Марки во время пресс-конференции COP29 в Баку призывал к освобождению политических заключенных в Азербайджане и отстоял право армян на возвращение в этнически очищенный Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба ANCA.

"Мы считаем, что политические заключенные должны быть освобождены. Мы считаем, что у армян должно быть право вернуться в Нагорный Карабах", - отметил он.

Добавим, что 16 ноября в Баку прибыл и конгрессмен Френк Паллоне, который входит в армянскую группу дружбы в Конгрессе США. Конгрессмен подвергся нападкам со стороны так называемых активистов. Последние сначала освистали законодателя, а затем и во все устроили акцию протеста перед отелем, где он остановился. После "радушного" приема в Баку, Паллоне 17 ноября покинул Азербайджан.

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