Понедельник, 18 Ноября 2024 16:52

АрмИнфо. На данный момент решения о продлении мандата миссии гражданских наблюдателей Европейского Союза (EUMA) в Армении еще нет. Об этом 18 ноября в Дилижане на брифинге с журналистами в рамках конференции "Образовательный диалог Армения-ЕС" сообщил глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос.

"Мы активно работаем в этом направлении, и как только решение будет принято, мы незамедлительно сообщим об этом", - добавил посол.Касаясь критики Баку в адрес европейских наблюдателей в Армении посолзаверил, что EUMA прекрасно справляется с поставленной перед ней задачей, имеет четкий мандат. Он напомнил, что это гражданская миссия, которая поддерживает переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. "Миссия способствует мирным переговорам на Кавказе. Мы надеемся, что все вопросы между странами будут решены мирным путем",- резюмировал посол.

Напомним, что 23 января 2023 года Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель заявленной Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении было включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии было выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA рассчитан на два года, ее оперативный штаб назначен в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией является Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля 2023 года. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Кроме того, 11 декабря 2023 года по итогам заседания СМИД ЕС Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении довести численность миссии до 209 человек.